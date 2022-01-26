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С какими странами Казахстан восстановил авиасообщение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня международное авиасообщение осуществляется с 25 странами с частотой 257 рейсов в неделю, рассказали в МИИР. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Практически полностью возобновлены международные рейсы в Казахстан. Отечественные и иностранные авиакомпании, осуществляющие полеты в/из Республики Казахстан, продолжают свою деятельность в полном объеме и в соответствии с опубликованными на официальных сайтах расписаниями», - говорится в сообщении министерства.
Так, международное авиасообщение осуществляется с 25 странами (Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Индия, Катар, Корея, Кувейт, Кыргызстан, Мальдивы, Нидерланды, ОАЭ, Польша, РФ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Шри-Ланка) по 76 маршрутам, с частотой 257 рейсов в неделю.
Также в министерстве напомнили, что пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов могут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения.
Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с постановлением №3 от 13 января т.г. Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан.
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