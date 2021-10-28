С какими проблемами чаще всего сталкиваются представители НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С какими проблемами чаще всего сталкиваются представители неправительственных организаций? Какое обучение они прошли в Академии НПО? Об этом рассказал руководитель проектного офиса по государственному грантовому финансированию Центра поддержки гражданских инициатив Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что сегодня в столице состоялось торжественное награждение первых выпускников Академии НПО (Неправительственных организаций). Сертификаты о завершении обучения получили свыше 800 представителей НПО.

«Проект включает в себя три больших направления: обучение по направлению НПО ( проведение тренингов), Школа социального предпринимательства, также проводились тренинги для тренеров, чтобы в последующем они обучали социальных предпринимателей. Проект реализовался с мая по октябрь. Многие социальные предприниматели успешно прошли обучение, получили менторскую поддержку. На сегодня социальный предприниматель – это человек, который реализует социальные проекты и рассчитывает не только на гранты, но и на свои силы», - отметила декан высшей школы экономики Международного университета Астана, координатор проекта Школа социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» Зубираш Смагулова.

По словам спикера, в ходе обучения организаторы убедились в том, что существует множество интересных социальных инициатив, которые могли бы на себя взять бремя решения злободневных социальных проблем.

«Мы познакомились с героями наши страны, которые на местах решают социальные проблемы, помогают многодетным, детям. У них много интересных проектов», - добавила она.

Зубираш Смагулова надеется, что на этом проект не завершится, потому что есть спрос не только на обучение, но и на менторскую поддержку, консультации.

В ходе церемонии награждения руководитель проектного офиса по государственному грантовому финансированию Центра поддержки гражданских инициатив Жасулан Бисембиев отметил, что проект направлен на поддержку инициатив социальных предпринимателей, чтобы повысить квалификацию и качественный состав представителей НПО.

Жасулан Бисембиев рассказал, с какими проблемами часто сталкиваются представители НПО и каким навыкам они обучились.

«Как создаются НПО? Зачастую активные граждане объединяются, чтобы решить социальную проблему. Они создают юридическое лицо, которое имеет обязательства перед государством, в том числе перед бюджетом, налогами. Зачастую не обладая теми или иными компетенциями и навыками, они допускают нарушения, не платят вовремя налоги, не ведут свой бухгалтерский учет, таким образом, через определенное время возникают проблемы. Перед нами стояла задача – решить вопрос администрирования НПО. Зачастую НПО создаются в рамках мероприятий, а потом быстро угасают, потому что не знают, как дальше нужно работать, где получить финансирование. Поэтому второй важный компонент – где найти финансирование, в каких источниках, как можно получать государственные, международные гранты. В-третьих, они обучались тому, как сделать так, чтобы проекты были эффективными, чтобы в результате НПО оказала хорошую помощь нуждающимся», - добавил спикер.