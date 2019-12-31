С какими показателями завершила 2019 год Северо-Казахстанская область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги социально-экономического развития региона за 2019-й год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по информации главы региона Кумара Аксакалова, по сравнению с 2018 годом, спада показателей не произошло. Напротив, есть рост, даже в объемах строительства. После проведения Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске в 2018 году скептики предрекали региону спад по всем направлениям. Аким области не без удовлетворения сообщил: регрессии не случилось.

Североказахстанские аграрии собрали хороший урожай зерновых, несмотря на сложности, есть рост объемов производства в промышленности, в регионе открывались новые предприятия, появилось 12 тысяч новых рабочих мест.

По предварительным данным, рост ВРП ожидают на уровне 2% - до 1,3 трлн тенге. Если анализировать итоги работы каждой отрасли, то здесь отмечается небольшой, но все-таки рост. В сельском хозяйстве – 1%, в промышленном производстве и торговле- 2%, инвестиций -5%, объеме строительных работ -2,5%, вводе жилья - 7%.

Аким области одной из главных выполненных задач в отрасли сельского хозяйства назвал оздоровление трех крупных агрохолдингов: «Алиби», «Казэкспортастык» и «Атамекен агро». Они занимают 25% посевных площадей области. В агроформированиях работают 12 тысяч североказахстанцев. Проблемы здесь копились не один год.

«Сейчас в «Казэкспортастык» и «Атамекен» ситуация улучшается. В «Алиби» пришли новые владельцы. Они уже вложили более 12 млрд тенге инвестиций. Погасили задолженность в 0,5 млрд тенге перед работниками, выплатили долги по налогам в сумме более 600 млн тенге», - сказал К.Аксакалов.

Проблемными оказались в уходящем году два петропавловских завода-гиганта: ПЗТМ и ЗИКСТО. Ситуация здесь к концу года наладилась. На ПЗТМ пришел новый директор. На следующий год у завода есть объемов заказов на 10 млрд тенге.

«В этом году, к сожалению, не получилось. Но на будущий мы видим положительные изменения. По ЗИКСТО: идет работа с руководством КТЖ по заключению договоров. Завод будет загружен 1,5 года. Будем производить 2 тысячи вагонов. Сумма контракта – до 40 млрд тенге», - сказал К.Аксакалов.

В целом по промышленности по итогам года роста удалось добиться за счет увеличения производства продукции на заводе им.Кирова в 2,5 раза, на «Мунаймаше» - на 20%, запуска новой линии по производству глютена и крахмала на бывшем Биохиме, нового завода по выпуску комбикормов «Kazmeal», фабрики бытовой химии по производству жидкого и твердого мыла.

В регионе стало больше предпринимателей. Свыше 105 тысяч жителей региона заняты в малом и среднем бизнесе. Субъекты МСБ выплатили больше налогов, увеличили выпуск продукции. Соответственно, подросла доля МСБ в ВРП области.

Качественные изменения произошли в социальной сфере. На нее за минувший год потратили 30% областного бюджета – почти 66 млрд тенге.

Впервые сразу 142 объекта образования дождались капитального ремонта. Некоторые из них не выдерживали никакой критики по соблюдению теплового режима. После ремонта ситуация кардинально изменилась. Местные власти рапортуют, что температурный режим стабилизировали до 22 градусов. Вместе с тем сократились расходы на электроэнергию. Да и внешний вид учебных заведений стал более презентабельным.

Взялись в 2019 году власти региона за обеспечение местами в детских садах ребятишек в возрасте 2-3 лет. Для этого изменили статус 85% детских садов на ясли-сад. В результате – 4,8 тысячи мест для малышей. Дефицита мест для детей от 3 до 6 лет в регионе нет.

Важным событием для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, стало открытие кабинетов инклюзии в 6 районных центрах и центра аутизма в Петропавловске.

С аварийными школами проблему решили еще 2018 году. В этом году акцент был сделан на ликвидацию трехсменного обучения. Особенно остро вопрос стоял в Петропавловске. В 2019-м году в областном центре появилась школа на 600 мест в микрорайоне «Береке». Завершается строительство школы на 900 мест в микрорайоне «Жас оркен».

В отрасли здравоохранения почти прорывом стало приобретение современного оборудования на сумму в 4 млрд тенге. В предыдущие годы средств выделяли в три раза меньше. Теперь в области есть новейший цифровой маммограф, компьютерный томограф, МРТ, ангиограф, рентгены нового поколения. Таким оборудованием впервые начали оснащать районные больницы.

К.Аксакалов говорит, что посмотрели статистику выезда североказахстанцев за пределы области с целью получения медицинских услуг. Тенденция акима области обрадовала: почти на 500 человек меньше искали медпомощи в других регионах страны и за ее пределами.

«Купили 66 машин для медучреждений. Буквально сегодня должны поступить еще 32 реанимобиля. В 2018 году был приобретен всего один реанимобиль. В последний раз в большом количестве реанимобили закупали в 2015 году. Открываются центры семейного здоровья, которые позволяют создавать комфортные условия посетителям и сокращать очереди. Мы разгрузили поликлиники и сократили очереди на 30%», - добавил аким области.

Дороги – чуть ли не главная беда Северо-Казахстанской области. По их протяженности регион занимает третье место в республике. Это одна из причин – почему невозможно привести их все в надлежащее состояние одномоментно. Но хорошие темпы ремонта сохраняются уже несколько лет.

В 2019 году на реконструкцию и ремонт дорог выделили 30 млрд тенге. Полотно отремонтировали на 676 км. Улучшилось состояние автодорог между 133 населенными пунктами, где проживает почти 95 тысяч человек. В результате доля дорог в удовлетворительном и хорошем состоянии возросла до 65%. Для сравнения, по стране этот показатель составляет 71%.

Сфера строительства жилья тоже отметилась положительной динамикой. В 2018 году в регионе построили 2068 квартир, в 2019 году - 2240. Жилье получили 126 многодетных семей.

«Позитивная динамика основных отраслей социально-экономического развития позволила обеспечить рост налоговых поступлений сверх плана на 4 млрд тенге при темпе роста 6,8%. Собственные доходы в местный бюджет выросли на 12%. Значительные средства в 2019-м году мы направили на изготовление проектно-сметных документаций на новые школы, больницы, дороги, водопроводы. У нас есть с чем стартовать в предстоящий 2020 год», - резюмировал аким области.



