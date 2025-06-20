С какими подарками приехали инвесторы на форум в области Абай

Здесь собрались предприниматели и инвесторы, многие из которых приготовили для области Абай грандиозные социальные и инфраструктурные проекты. Форум стал площадкой для укрепления связей между областью Абай, регионами Казахстана и странами-партнёрами.

Фото: KAZ Minerals

Главная площадка форума — комплекс «Абай Арена» — встретила гостей выставкой товаропроизводителей. Здесь можно было увидеть всё — от продуктов питания и одежды до пассажирских автобусов и спецтехники. Отечественные компании работают и расширяют производственные линейки. Многие из них связаны с открытием или расширением инвестиционных проектов.

По красной ковровой дорожке прошли участники форума, среди них около 500 бизнесменов и инвесторов из Казахстана и зарубежья, депутаты Мажилиса и Сената парламента, общественность. Бизнес-сообщество познакомилось с полезными практиками области Абай и обсудило взаимодействие. По итогам форума подписано 14 меморандумов о взаимном сотрудничестве.

Фото: KAZ Minerals

Регион обладает важным преимуществом — выгодное географическое положение, связывающее Китай, Россию и Центральную Азию.

На сегодня область Абай собрала инвестиционный портфель из 38 перспективных проектов общей стоимостью 2,7 триллионов тенге с созданием свыше 8 тысяч новых рабочих мест.

Среди них заводы, сервисные объекты, торговые дома, перерабатывающие производства. Одним из самых масштабных станет новый стадион на 22 тысячи зрительских мест. Этот социально ориентированный проект будет реализован при софинансировании Группы KAZ Minerals в рамках поддержки региона.

Фото: KAZ Minerals

Выступая на пленарном заседании форума, председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов рассказал, что компания уже много лет участвует в жизни области. В списке добрых дел — ремонт больниц, строительство общежитий, поддержка культурных и спортивных проектов. Особое внимание уделяется грантам, стажировкам студентов и партнерству с колледжами.

— Подписанный сегодня меморандум — это очередной шаг Группы KAZ Minerals в русле наших ESG-подходов, направленных на улучшение качества жизни в области Абай. Проект по строительству стадиона в Семее — один из самых масштабных наших проектов в сфере спортивной инфраструктуры. Мы рассматриваем его не только как вклад в развитие спорта, но и как импульс для культурной и событийной жизни города. Мы рады быть частью этой будущей истории, — отметил Эльдар Мамедов, председатель правления ТОО KAZ Minerals Management.

В прошлом году Группа KAZ Minerals реализовала проект современного IT-лицея № 50 в Семее. Он стал одним из самых современных в стране и получил звание лучшего социального проекта года на отраслевом конкурсе Золотой Гефест.