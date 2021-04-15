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    19:22, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    С какими иностранными производителями ведет переговоры Минздрав по поставке вакцин против Сovid-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С какими иностранными производителями ведет переговоры Минздрав по поставке вакцин против коронавируса? На этот вопрос ответил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом мы ведем переговоры как с американскими, так и европейскими производителями. Эта работа проводится ежедневно. Как только будут достигнуты договоренности, подробную информацию предоставим», - прокомментировал первый вице-министр здравоохранения.

    В ходе пресс-конференции ранее Марат Шоранов сообщил о том, что до конца апреля ожидается поставка в РК еще 910 тысяч доз российской вакцины и 500 тысяч доз вакцины других производителей. А также 25 тысяч доз отечественной вакцины QazVac, что обеспечит доступ к вакцинации порядка двум миллионам граждан страны.

    В Минздраве пояснили, почему вакцинированные пассажиры тоже должны предоставлять справку ПЦР для посадки на самолет.

    В целом согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска по коронавирусу.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация QazCovid-in Минздрав РК
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