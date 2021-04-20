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    21:53, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    С какими диагнозами умирали болевшие коронавирусом в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С какими диагнозами умирали заболевшие коронавирусной инфекции в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ.

    С начала года в патологоанатомическое бюро Алматы из стационаров поступило умерших от коронавирусной инфекции ПЦР-подтвержденных – 278, КВИ ПЦР-неподтверждённых– 38.

    По информации управления общественного здоровья города, среди умерших от хронических заболеваний с сопутствующей подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией 132 случая.

    На первом месте - болезни системы кровообращения, они составляют 64%, на втором - новообразования - 10%, на третьем месте- болезни органов пищеварения, их доля составляет 6%. На четвертом месте - 5% - болезни органов дыхания, на пятом месте - 4% - болезни нервной и эндокринной системы. Далее в равном соотношении болезни мочеполовой системы, другие инфекционные заболевания и прочие.

    «В нозологической структуре умерших от хронических заболеваний с сопутствующей КВИ ПЦР-неподтверждённых составляет 27 случаев, основную долю - 78 % занимают болезни системы кровообращения, на втором месте – 11% - болезни органов дыхания, на третьем месте - 7% - новообразования, и на четвертом с долей 4% - эндокринные заболевания. В данной категории диагноз также подтвержден в 2 случаях на аутопсии», - сообщили в в управлении.

    В случаях непроведения патологоанатомического вскрытия, диагноз, приведший к смерти пациента, вносится в информационные системы на основании медицинской документации. При этом лечащий врач выставляет диагноз с учетом жалоб пациента, анамнеза, клинических симптомов, проведенных лабораторных и инструментальных исследований.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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