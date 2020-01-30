С июня прошлого года в столицу поставлено около 442 тысяч тонн угля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С июня прошлого года по сегодняшний день в столицу поставлено около 442 тысяч тонн угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В настоящее время запас твердого топлива на железнодорожных тупиках Нур-Султана составляет 17 385 тонн. С 23 по 28 января в столицу поступило 164 вагона угля, это 11 298 тонн. Цены на твердое топливо в среднем варьируются от 9 500 до 13 000 тенге. Общее потребление угля в период прошлого отопительного сезона населением столицы составило 500 000 тонн.