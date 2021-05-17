С июня 18 участков автодорог в Казахстане перейдут на платную систему

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2020-2025 годы предусмотрено внедрение платности на 11 тыс. километрах дорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казавтожол».

С июня в промышленную эксплуатацию вводятся 18 платных участков общей протяженностью 5,8 тысячи км. Это участки: Шымкент-гр. Узбекистана, Уральск - гр. РФ (Саратов), Уральск - гр. РФ (Самара), гр. РФ (Оренбург) - Актобе, Щучинск - Петропавловск, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Капшагай - Талдыкорган, Карабутак - Кызылорда, Ақтобе - Уральск, Атырау - Бейнеу - гр. Узбекистана, Актау - Бейнеу, Костанай - гр. РФ (Троицк), Нур-Султан - Костанай, Павлодар - гр. РФ (Омск), Нур-Султан - Павлодар, Павлодар - Семей - Калбатау.

Какой вид транспортных средств будет оплачивать за проезд зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І технической категории , то оплачивать будут все транспортные средства , если дорога ІІ-ІІІ технической категории , то оплачивать будут только грузовые автомобили . Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается.

Следуя планам реализации программы, Обществом, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении «открытой» системы взимания платы.

Данная системы подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования.

Для того что бы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено множество вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, также предусматривается клейка специальных меток ( RFID метки) , сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.

Новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров, снизят уровень аварийности и будут способствовать активному развитию дорожной инфраструктуры, придорожного сервиса и круглосуточного сервиса на участках.

Стоит отметить, что платность вводится на участках после завершения работ по реконструкции. Основываясь на показателях по уровню ДТП до и после проведения реконструкции на автодорогах, предполагается значительно снизить количество ДТП. Приведем несколько наглядных примеров.

Так, на трассе «Актобе - Уральск - граница с Россией» количество ДТП после реконструкции сократилось на 25%, на дороге «Нур-Султан-Павлодар» общее количество аварий упало на 46%, на участке «Кызылорда - Шымкент - Тараз» дорожно-транспортные происшествия снизились на 43%, на трассе «Павлодар - Семей - Калбатау» ДТП уменьшились на 62%.

Новые платные дороги сконструированы с приоритетом на безопасность для всех участников движения. Поэтому с их вводом планируется максимально сократить аварийность на автодорогах республиканского значения.