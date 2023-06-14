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    22:50, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    С июля в Казахстане может подорожать алкоголь

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 июля стоимость алкоголя в Казахстане может подорожать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа министра финансов об установлении минимальных розничных цен на водку, водку с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди.

    В документе отмечено:

    Установить минимальные розничные цены в период с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года на:

    1) водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр;

    2) коньяк и бренди в размере 2 930 тенге за литр.

    2. Установить минимальные розничные цены с 1 октября 2023 года на:

    1) водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 2 100 тенге за литр;

    2) коньяк и бренди в размере 3 110 тенге за литр.

    Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года. Документ будет находиться на публичном обсуждении до 26 июня.


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