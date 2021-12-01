С именем Первого Президента связана судьба каждого казахстанца – Гульнара Кусаинова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник директора «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Гульнара Кусаинова поздравила казахстанцев с Днем Первого Президента Казахстана, который ежегодно отмечается 1 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой напресс-службу городского акимата.
Известные деятели культуры, спорта, видные общественные и политические деятели, представители интеллигенции делятся воспоминаниями и рассказывают о выдающихся заслугах Елбасы Нурсултана Назарбаева перед страной, а также поздравляют с праздником.
«С именем Первого Президента Республики Казахстан связана судьба каждого казахстанца, и особенно нашего предприятия «Астанагенплан». Я думаю, что День Первого Президента учрежден не просто так. Все-таки роль Первого Президента в становлении страны, ее развитии велика и неоценима. Я сердечно и искренне поздравляю всех коллег, астанчан и казахстанцев с этим замечательным праздником. Хочу пожелать всем здоровья, единства, благополучия и умения смотреть с надеждой и благодарностью в наше будущее», - поздравила советник директора «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Гульнара Кусаинова.
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