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С именем Нурсултана Назарбаева связан растущий авторитет Казахстана на международной арене - генсек ШОС

Автор:  
Серик Сабеков
2 Июля 2020, 13:25
С именем Нурсултана Назарбаева связан растущий авторитет Казахстана на международной арене - генсек ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С именем Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева связан растущий авторитет Казахстана на международной арене. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, выступая на Международной конференции «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С именем Нурсултана Абишевича связаны годы становления и развития Казахстана, значимых конституционных и политических реформ, роста социально-экономических достижений и успехов страны. Новизна подходов и его своевременные решения позволили вывести Казахстан в число успешных, стабильных и авторитетных государств с последовательной политикой и ясными внешнеполитическими приоритетами», - сказал Владимир Норов.

Спикер добавил, что с именем Первого Президента Казахстана связан растущий авторитет страны на международной арене. Он инициатор крупномасштабных новаторских идей, привлекших внимание международного сообщества. В их числе - формирование Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, создание евразийского союза государств, антиядерная проблематика, диалог между лидерами мировых и традиционных религий.

«Нурсултан Назарбаев один из первых поддержал инициативу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по созыву Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, первое заседание которой состоялось 15 марта 2018 года в столице Казахстана. Высокий авторитет и значимые заслуги Первого Президента Казахстана в углублении регионального взаимодействия стали основой для его избрания Почетным председателем Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в ходе второго Ташкентского заседания в ноябре 2019 года. Сотрудничество между странами Центральной Азии за последние годы, благодаря в том числе его активным усилиям, достигает важных положительных результатов. Кардинальным образом меняется политическая атмосфера в регионе, ярким примером чему служит региональное сближение, восстановление доверия и взаимопонимания, а также оперативное решение накопившихся проблем на основе разумных компромиссов и с учетом интересов всех стран региона», - добавил Владимир Норов.

Отметим, в работе конференции также приняли участие руководители и ведущие эксперты научно-аналитических центров, ректоры вузов, главы региональных международных организаций, а также авторитетные зарубежные эксперты.


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