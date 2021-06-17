Súıikti аstana: стартовал конкурс на лучшую фотографию столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня столицы объявлен конкурс Súıikti аstana с призовым фондом 950 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет конкурса.

В этом году столице Казахстана исполняется 23 года. В честь праздника у всех казахстанцев есть возможность поучаствовать в конкурсе на лучшую фотографию главного города страны. Прием заявок продлится до 21 июня 2021 года.

Победитель конкурса получит 300 тысяч тенге. Приз за второе место – 200 тысяч тенге, за третье место – 100 тысяч тенге. Призерам с четвертого по 10-е место будет вручено по 50 тысяч тенге.

Итоги конкурса Súıikti аstana будут подведены 6 июля 2021 года до 15:00 по времени Нур-Султана.

К участию принимаются оригинальные фото, сделанные в Нур-Султане, не публиковавшиеся ранее ни в одном из визуальных средств информации (включая рекламу, базы данных фотоматериалов, социальные сети и прочее), все авторские права на которые принадлежат участнику. Стоит отметить, что принять участие могут казахстанцы старше 18 лет, при этом за все время конкурса допускается не более одного фото от одного участника.

С подробными правилами конкурса можно ознакомиться на странице аккаунта Súıikti аstana в Instagram по ссылке.

День столицы в Казахстане ежегодно отмечается 6 июля. Именно в этот день было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (нынешнее название – Нур-Султан). Спустя три года первым президентом Нурсултаном Назарабаевым было принято окончательное решение о переносе столицы. Сегодня главный город страны является одной из самых молодых столиц мира и динамично развивающимся мегаполисом.