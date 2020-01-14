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С игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин житель Усть-Каменогорска

14 Января 2020 23:00
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С игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин житель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Усть-Каменогорска пытался ограбить магазин игрушечным пистолетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления полиции.

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В полиции сообщили, что на канал «102» обратилась продавец одного из магазинов города, которая сообщила, что в торговую точку ворвался мужчина в медицинской маске с оружием.

«Следственной оперативной группой было установлено, что мужчина требовал от продавца бутылку водки, а также угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался похитить денежные средства из кассы. Однако девушка, не растерявшись, прыснула перцовым баллончиком в лицо злоумышленника, после чего грабитель попросту сбежал», - пояснили в пресс-службе полиции.

За короткий промежуток времени полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный и ранее судимый мужчина, который признал свою вину полностью. При этом орудием грабителя оказался обычный игрушечный пистолет.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 191 Уголовного кодекса РК «Грабеж».


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Орал Ерланулы

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