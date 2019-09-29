С ходом строительства первого горнолыжного курорта в Жамбылской области ознакомился Аскар Мырзахметов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Горнолыжный комплекс «Каралма» - новый туристический объект, предназначенный для зимнего и летнего спортивного отдыха, строится в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 70 км от Тараза и в 100 км от Шымкента, на северных склонах Таласского хребта Западного Тянь-Шаня, на границе заповедника Аксу-Жабаглы, строится оздоровительный комплекс, предназначенный для круглогодичного использования. Жамбылцев и гостей ждет насыщенный зимний и летний спортивный отдых в одном из красивейших природных мест - Жуалынском районе.





По мнению специалистов, ландшафт Каралмы подходит как для горнолыжного спорта в зимний период, так и для конных прогулок летом. Климат здесь летом умеренно жаркий и сухой при температуре плюс 30 градусов, а зимой — 15-20 градусов мороза, снег лежит с декабря по март, при этом толщина снежного покрова доходит до 1,2 метра. Реализаторы проекта намерены осуществить его по лучшим международным стандартам и экологическим нормам.





Еще в начале строительства побывавший здесь аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов высоко оценил географически благоприятное расположение будущего курорта, возможности длинных спусков и перспективы развития. Глава региона не только поддержал идею горнолыжного курорта в Жуалах, но и, как любитель этого вида спорта, подсказал, какие именно склоны оптимально использовать для спусков.





В ходе нынешней рабочей поездки по Жуалынскому району Аскар Мырзахметов побывал на строительной площадке горнолыжной базы «Каралма».

На сегодняшний день большинство строительных работ завершено. Подведена необходимая инфраструктура – питьевая вода, газо- и электросети. Завершено строительство широкополосной автодороги от подъезда к селу Таттибай до предгорья. Строятся помещения для сервисных служб и коттеджный городок. Оборудование для канатной дороги поставлено из Австрии, работы по монтажу и установке канатной дороги будут проводиться квалифицированными специалистами из России.

Осмотрев ход строительства базы, глава региона отметил, что все работы должны быть выполнены качественно и своевременно.

По оценке специалистов, Жамбылская область имеет всё для развития внутреннего и международного туризма. Здесь возможен широкий спектр оздоровительных, этнических, экскурсионных и экологических туров. В регионе функционируют 44 турфирмы, 150 гостиниц, юрточный городок, восемь зон отдыха, 10 детских оздоровительных лагерей, 5 санаторно-курортных здравниц с уникальными лечебными грязями и минеральными водами.



