С гор возле Усть-Каменогорска спустили снежную лавину

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - «Казселезащита» и ДЧС Восточно-Казахстанской области предпринимают меры для недопущения самопроизвольного схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В выходные и праздничные дни на ближайших к городу Усть-Каменогорску базах зимнего отдыха обычно много отдыхающих. А по дороге в направлении Усть-Каменогорск – Северное много лавиноопасных очагов, которые угрожают сходом на автодорогу.

ВК филиалом «Казселезащита» и ДЧС ВКО на 32 км данной автодороги проведены работы по профилактическому спуску снежных лавин. Был проведен один взрыв, сошло 1100 кубометров накопленного снега. Лавина остановилась на склоне.

« Специалисты Казселезащиты ведут постоянное наблюдение за снежным покровом и подвижностью снега в горах. Лавиноопасно становится в течение 3-5 суток после сильного снегопада, в оттепель после мороза, при сильных порывах ветра. В это время необходимо воздержаться от поездок в горы, а при необходимости проезда мимо лавиноопасных очагов, соблюдать правила безопасности», - предупреждают спасатели.