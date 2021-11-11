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С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области

11 Ноября 2021 20:19
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С фурой столкнулась легковушка в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области автомашина «Ваз 21120» столкнулась с грузовой фурой «Schmitz» , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Инцидент произошел 11 ноября на 830 километре автодороги «Самара-Шымкент», вблизи города Хромтау.

«22-летний водитель автомашины «Ваз 21120» с российским учетом двигался со стороны Актобе в направлении города Хромтау. На 830 километре автодороги «Самара-Шымкент» вблизи Хромтау, не учитывая дорожные метеорологические условия на скользком участке дороги он допустил наезд на грузовую автомашину «Schmitz», стоящую в попутном направлении», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В результате ДТП пассажир легковой автомашины был госпитализирован в центральную больницу Хромтауского района.

В связи с похолоданием и выпадением осадков на территории области отмечается резкий рост аварийности. Только за прошедшие сутки было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, из них 5 наездов на пешеходов.

Как передает Казгидромет, завтра 12 ноября в регионе ожидается гололед.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Дороги  
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Автор:

Самал Ендибаева

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