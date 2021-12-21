Съезд учителей казахского языка и казахской литературы прошел в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Съезд учителей казахского языка и казахской литературы состоялся в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В мероприятии приняли участие министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, педагоги из всех регионов страны, ученые-лингвисты, а также преподаватели и ректоры вузов.

Участники съезда поделились опытом, обсудили вопросы повышения качества преподавания казахского языка и литературы, восполнения пробелов в знаниях в связи с дистанционным обучением.

Педагоги рассказали о своем видении повышения качества преподавания казахского языка и совершенствования типовой учебной программы по предмету. Они также отметили важность рассмотрения новых подходов в обучении казахскому языку и казахской литературе.

Кроме того, на съезде было объявлено о создании в стране Республиканской ассоциации педагогов по основным предметам. Ассоциация педагогов станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов учителями-предметниками. Первой создана ассоциация учителей казахского языка и казахской литературы, отделения которой будут функционировать в каждом районе, городе и области страны.

«Сегодня мы поднимаем важный вопрос и открыто обсуждаем качество преподавания казахского языка и казахской литературы. Если не искать пути их решения, мы не будем развиваться дальше. Это и вопросы содержания учебников казахского языка и литературы, учебных программ и подготовки специалистов в вузах. Очень важно обсуждать и решать актуальные вопросы и повышать качество преподавания предметов. Все дисциплины важны, и математика, и физика, и химия, и английский язык, и физическая культура и другие предметы. Поэтому, такие съезды станут традиционными и подобные форумы будут организованы по другим школьным дисциплинам», - отметил в своем выступлении министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Съезд учителей русского языка и литературы пройдет на следующей неделе.

Напомним, ранее Глава государства поставил задачи по дальнейшему развитию государственного языка в рамках проекта «Ұлттық рухани жаңғыру». В частности, по обновлению учебных программ, обеспечению доступа к учебной и художественной литературе.



