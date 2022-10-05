Съезд учителей и работников образования стран СНГ проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице проходит VII Съезд учителей и работников образования государств-участников Содружества Независимых Государств «Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Съезд учителей проводится один раз в два года по решению Конференции министров образования СНГ.

Поприветствовали участников министр просвещения Асхат Аймагамбетов и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Как напомнил Асхат Аймагамбетов, первый Съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ проходил в 2010 году также в нашей стране.

«В Астане съезд проходит уже во второй раз. Первый съезд проходил здесь в 2010 году. 12 лет назад на повестке были другие вопросы и проблемы. Обсуждались разные сценарии развития образования. За эти 12 лет образование, конечно, существенно поменялось. Произошло непредсказуемое - пандемия, ускоренное технологическое развитие, которые задали новые контуры развития образования и в нашей стране, и во всем мире. Но одно осталось и остается неизменным, несмотря на всю сложность и неопределенность мира, это роль педагога, учителя. В истории и культуре наших стран учитель всегда выполнял миссию просветителя и авторитетного лица в обществе», - заявил Асхат Аймагамбетов, обращаясь к участникам.

Он отметил, что в Казахстане проводится большая работа по повышению статуса педагога и поддержке учителей.

Всего во время съезда организовано 9 тематических секций по различным направлениям: содержание образования, оценивание, общечеловеческие ценности, развитие учителей, дополнительное образование, цифровая трансформация, благополучие детей, инклюзивность, техническое и профессиональное образование. Также участники обсудят вопросы, касающиеся читательской грамотности в эпоху цифровизации и взаимодействия с родителями.

В рамках съезда пройдет заключительный этап II Фестиваля педагогического мастерства. К нам приедут финалисты конкурса- педагоги из стран СНГ. Они продемонстрируют конкурсные уроки. Мастер-классы учителей будут проходить по трем номинациям: учитель, воспитатель и психолог-социальный педагог. Кроме того, во время съезда будет организована выставка цифровой и печатной продукции в области дошкольного и среднего образования. Казахстанские бизнесмены, стартаперы продемонстрируют IT-проекты, направленные на эффективную организацию процесса обучения.