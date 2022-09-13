Съезд религиозных лидеров призывает к международному диалогу – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената РК Маулен Ашимбаев открыл ХХ заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в очень ответственный период для мирового сообщества. Весь мир испытывает продолжающееся влияние пандемии, конфликтов, санкций, изменения климата и других глобальных проблем. Мы все видим возросший уровень геополитической напряженности и конфликтности в мире», - сказал Маулен Ашимбаев на заседании.

По его словам, недоверие между странами, войны, продолжающаяся террористическая активность, недостаточная эффективность международных организаций негативно влияют на общую мировую ситуацию.

«В эти условиях наш форум может направить важный сигнал международному сообществу. Призвать к диалогу, преодолению противоречий, прекращению конфликтов и достижению мира. Кроме того, ожидается, что тема постпандемического развития будет одной из основных в ходе предстоящего съезда», – добавил спикер Сената.