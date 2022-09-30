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    12:42, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Съезд педагогов стран-участниц СНГ пройдет в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 4 по 6 октября в столице пройдет VII Съезд учителей и других работников образования на тему трансформации образовательного процесса в постпандемийный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

    Съезд учителей проводится один раз в два года по решению Конференции министров образования СНГ. Первый съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ в 2010 году проходил также в Казахстане.

    «В нынешнее время объединение и сплоченность педагогов из разных стран являются залогом стабильности и укрепления сотрудничества между государствами в сфере образования. Советом по сотрудничеству в области образования СНГ было принято решение о проведении VII съезда в Казахстане. Всего будет организовано 9 тематических секций по различным направлениям: содержание образования, оценивание, общечеловеческие ценности, развитие учителей, дополнительное образование, цифровая трансформация, благополучие детей, инклюзивность, техническое и профессиональное образование. Также будут обсуждаться вопросы, касающиеся читательской грамотности в эпоху цифровизации и взаимодействия с родителями», – сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

    В рамках съезда пройдет заключительный этап II Фестиваля педагогического мастерства, и к нам приедут финалисты конкурса - педагоги из стран СНГ. Они продемонстрируют конкурсные уроки. Мастер-классы учителей будут проходить по трем номинациям: учитель, воспитатель и психолог/социальный педагог.

    Кроме того, во время съезда будет организована выставка цифровой и печатной продукции в области дошкольного и среднего образования. Казахстанские бизнесмены, стартаперы продемонстрируют IT-проекты, направленные на эффективную организацию процесса обучения.

    Съезд пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств.


    Теги:
    СНГ Образование Астана
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