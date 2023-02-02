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Съезд партии Respublica пройдет в Астане 6 февраля

2 Февраля 2023, 19:39
Съезд партии Respublica пройдет в Астане 6 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров подписал постановление о созыве I внеочередного съезда, который состоится в Астане 6 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В работе съезда примут участие члены партии из всех регионов страны. На мероприятии будет представлен и утвержден обновленный устав партии.

Помимо этого, состоится голосование за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК восьмого созыва, выдвигаемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам.


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