Съезд партии Respublica пройдет в Астане 6 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров подписал постановление о созыве I внеочередного съезда, который состоится в Астане 6 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В работе съезда примут участие члены партии из всех регионов страны. На мероприятии будет представлен и утвержден обновленный устав партии.

Помимо этого, состоится голосование за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК восьмого созыва, выдвигаемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам.