Съезд партии Respublica пройдет в Астане 6 февраля
2 Февраля 2023, 19:39
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров подписал постановление о созыве I внеочередного съезда, который состоится в Астане 6 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.
В работе съезда примут участие члены партии из всех регионов страны. На мероприятии будет представлен и утвержден обновленный устав партии.
Помимо этого, состоится голосование за кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК восьмого созыва, выдвигаемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам.
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