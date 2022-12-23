Съезд партии «Ауыл» прошел в Астане

23 Декабря 2022, 20:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошел внеочередной ХХІ съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». В мероприятии приняли участие все делегаты, избранные на внеочередных конференциях в 20 филиалах партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НДПП «Ауыл».

«В связи с начавшимися в стране конституционными реформами и политическими изменениями было принято несколько конституционных законов. В том числе, в связи с внесением изменений в Конституционный закон «О выборах в РК» обсуждался вопрос внесения соответствующих изменений и дополнений в устав партии. Конституционные реформы и переломные моменты в стране, инициированные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, внесли свой вклад в политическую жизнь республики. В стране изменилось отношение к партиям. Требования времени изменились, поэтому партии и гражданское общество избавляются от прежнего безразличия и активизируют свою работу», - говорится в релизе НДПП «Ауыл».

В связи с этим, партия подняла вопрос по совершенствованию своего основного правового документа – устава и созвала съезд.

«Избирательная система в стране меняется. Только недавно состоялись президентские выборы. Президент, избранный на новый срок, заявил, что в дальнейшем парламент будет переизбран. Согласно предложению Главы государства, депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешенной избирательной системе: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Эта система будет внедрена и в маслихаты областей и городов республиканского значения. А выборы в районах и городах будут проходить только мажоритарным способом. В связи с этим отныне будут усилены требования к филиалам, первичным партийным организациям как к политическим организациям в регионах. В целях приведения устава партии в соответствие с данными изменениями мы созвали внеочередной съезд партии», – отметил председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.

По его словам, эти изменения создадут конкурентную политическую среду на местах и откроют перед страной путь к появлению в политике авторитетных, новых лиц. Партия «Ауыл», основной электорат которой проживает в сельской местности, заинтересована в том, чтобы интересы села больше не оставались незамеченными.

В ходе съезда были внесены изменения в состав политсовета партии. Председатель правления Республиканского общественного объединения «Ассоциация фермеров Казахстана» Ж.Дайрабаев и руководитель центрального аппарата партии Е.Жанатаев избраны членами политического совета и президиума партии.