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Съезд лидеров мировых религий: Телеканал Jibek joly world на английском языке будет транслировать сессии

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Сентября 2022, 13:10
Съезд лидеров мировых религий: Телеканал Jibek joly world на английском языке будет транслировать сессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала Jibek joly world казахстанские и зарубежные зрители смогут увидеть полную картину проводимого в эти дни VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Трансляция сессий будет вестись на английском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже сегодня, начиная с 17:30 часов, телеканал Jibek joly world в прямом эфире покажет прибытие Папы Римского Франциска в Казахстан. До завершения работы съезда телеканал будет транслировать сессии на английском языке, также представит эксклюзивные интервью на английском. Вещание телеканала ведется не только в стране, но и за пределами Казахстана в многоканальном формате на казахском, английском, русском, кыргызском и узбекском языках в 120 странах мира.

Ранее сообщалось, что 14-15 сентября в столице Казахстана во Дворце независимости с участием Президента Касым-Жомарта Токаева состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Папа Римский Франциск совершит свой первый визит в Казахстан в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«13-14 сентября 2022 года состоится государственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан. В рамках визита планируются встреча Понтифика с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым (13 сентября), выступление перед казахстанской общественностью и дипломатическим корпусом (13 сентября, ЦКЗ «Казахстан»), месса (14 сентября, ЭКСПО) и участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий (14-15 сентября)», - проинформировал Айбек Смадияров.

Также сообщалось, из каких стран ожидается прибытие паломников на мессу с участием Папы Римского Франциска в Казахстан.


Астана   Съезд лидеров мировых религий   JIBEK JOLY  
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