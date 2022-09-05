Съезд лидеров мировых религий состоится в столичном Дворце независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий примут участие более 100 делегаций из 50 стран мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14-15 сентября планируется проведение VII Съезда лидеров традиционных и мировых религий. В рамках съезда ожидается участие более 100 делегаций из 50 стран мира, среди которых духовные лидеры мировых традиционных религий от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также политических и общественных деятелей, представителей международных организаций и других.

«Тема нынешнего съезда обозначена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». В его рамках будут организованы четыре секционных заседания, включающие в себя вопросы о роли религий в укреплении духовных и нравственных ценностей, образования и религиоведения в содействии мирному сосуществованию религий, противодействии экстремизму, радикализму и терроризму, особенно на религиозной почве, и вклад женщин в благополучие и устойчивое развитие общества», - сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров на еженедельном брифинге ведомства.

Особенностью предстоящего религиозного форума станет приезд Папы Римского Франциска, Верховного имама аль-Азхара Ахмеда Мохаммед Ахмед ат-Тайеба, Патриарха Иерусалимского Феофила III, главного Ашкеназского раввина Давида Лау, главного Сефардского раввина Израиля Ицхака Иосифа и других религиозных лидеров, а также представителей ряда международных организаций.

«В этом году для максимально комфортного пребывания всех участников съезда местом проведения был определен Дворец Независимости. Локация позволяет организовать просторный пресс-центр как для казахстанских, так и для зарубежных СМИ», - добавил официальный представитель МИД.

На мероприятие аккредитовано свыше 230 представителей 60 зарубежных СМИ. Вместе с тем, в ведомстве сообщили о закрытии аккредитации иностранных журналистов на VII Съезд, а также визит Папы Римского.













Фото: kartinki24.ru











