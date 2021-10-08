Съезд лидеров мировых религий распространяет культуру человеческих ценностей – Мухаммед аш-Шаххат Аль-Гинди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель министра по делам вакуфов Арабской Республики Египет доктор Мухаммед аш-Шаххат Аль-Гинди принял участие в заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана на этой неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь к участникам заседания в Нур-Султане, доктор Аль-Гинди отметил дальновидность Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в том плане, какую важную роль лидеры мировых и традиционных религий могут сыграть в построении безопасного мира и созыве Съезда лидеров мировых и традиционных религий в свое время.

В рамках Съезда, по словам спикера, его организаторам удается раз от раза собирать представителей конфессий, которые бы никогда не собрались в одном месте в одно и то же время.

Доктор Аль-Гинди подчеркнул, что, в отличие от политиков, которые отвечают за решение внешних проблем, представители религий могут помочь решить внутренние проблемы душевного мира и безопасности человека, а также создать атмосферу, в которой разрешаются конфликты на местном и глобальном уровне.

«Ценность участия лидеров мировых и традиционных религий в создании культуры мира очевидна», - отметил спикер, добавив, что Съезд является платформой и глобальным форумом, который предоставляет этим лидерам возможность распространять культуру человеческих ценностей.

Он также считает, что существующие проблемы следует решать с мудростью, терпимостью и в рамках сотрудничества между политиками и лидерами мировых религий. В этом отношении Съезд лидеров мировых и традиционных религий позволяет обсуждать и решать такие проблемы, как эпидемии, голод, расовая дискриминация, нетерпимость, и достигать эффективных результатов.

В заключение представитель министра по делам вакуфов Египта предложил обсудить то, как религии могут помочь спасти человечество от эпидемий, на примере коронавируса.