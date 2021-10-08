Съезд лидеров мировых религий может способствовать сотрудничеству в борьбе с пандемией – Танес Сучарикул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативы Республики Казахстан по межконфессиональному диалогу очень важны и ценны для международного сообщества, заявил советник президента Всемирного сообщества буддистов (Таиланд) доктор Танес Сучарикул на заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на заседании Секретариата, представитель президента Всемирного сообщества буддистов поблагодарил Маулена Ашимбаева, председателя Сената Парламента РК и председателя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, за приглашение принять участие в его XIX сессии.

Спикер также поблагодарил Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева за его дальновидность и вклад в дело мира во всем мире, создание в его честь «Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» в 2018 году а также выразил признательность действующему Президенту Касым-Жомарту Токаеву за его активное и эффективное выполнение инициатив Елбасы.

«Инициативы Республики Казахстан по межконфессиональному диалогу очень важны и ценны для международного сообщества. Различные программы межконфессиональных диалогов и планы по их реализации, которые до сих пор осуществляются и которые получат продолжение в будущем, заслуживают похвалы. Братство сотрудничало со Съездом лидеров мировых и традиционных религий на протяжении многих лет, и так будет продолжаться в будущем», - отметил доктор Сучарикул.

Спикер отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционный религий может способствовать сотрудничеству в борьбе с пандемией. «Он может помочь нам найти общие религиозные ценности, которые помогут нам бороться с болезнью и уменьшить человеческие страдания», - подчеркнул он.

В заключение доктор Сучарикул выразил мнение, что благодаря сотрудничеству и согласованным усилиям всех религий, тяжелое положение и страдания человечества в результате стихийных бедствий и пандемий можно уменьшить. «Съезд может стать главным органом сотрудничества и согласованных этих усилий», - считает он.