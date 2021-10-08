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    19:46, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Съезд лидеров мировых религий может способствовать сотрудничеству в борьбе с пандемией – Танес Сучарикул

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инициативы Республики Казахстан по межконфессиональному диалогу очень важны и ценны для международного сообщества, заявил советник президента Всемирного сообщества буддистов (Таиланд) доктор Танес Сучарикул на заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на заседании Секретариата, представитель президента Всемирного сообщества буддистов поблагодарил Маулена Ашимбаева, председателя Сената Парламента РК и председателя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, за приглашение принять участие в его XIX сессии.

    Спикер также поблагодарил Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева за его дальновидность и вклад в дело мира во всем мире, создание в его честь «Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» в 2018 году а также выразил признательность действующему Президенту Касым-Жомарту Токаеву за его активное и эффективное выполнение инициатив Елбасы.

    «Инициативы Республики Казахстан по межконфессиональному диалогу очень важны и ценны для международного сообщества. Различные программы межконфессиональных диалогов и планы по их реализации, которые до сих пор осуществляются и которые получат продолжение в будущем, заслуживают похвалы. Братство сотрудничало со Съездом лидеров мировых и традиционных религий на протяжении многих лет, и так будет продолжаться в будущем», - отметил доктор Сучарикул.

    Спикер отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционный религий может способствовать сотрудничеству в борьбе с пандемией. «Он может помочь нам найти общие религиозные ценности, которые помогут нам бороться с болезнью и уменьшить человеческие страдания», - подчеркнул он.

    В заключение доктор Сучарикул выразил мнение, что благодаря сотрудничеству и согласованным усилиям всех религий, тяжелое положение и страдания человечества в результате стихийных бедствий и пандемий можно уменьшить. «Съезд может стать главным органом сотрудничества и согласованных этих усилий», - считает он.


    Теги:
    Коронавирус в РК Мнения Съезд лидеров мировых религий
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