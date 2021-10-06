Съезд лидеров мировых и традиционных религий вносит лепту в повышение межрелигиозной толерантности – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очень важно и впредь эффективно использовать возможности и потенциал Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом заявил руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий спикер Сената Маулен Ашимбаев, выступая на XIX заседании Секретариата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня этот форум превратился в международную площадку по обсуждению актуальнейших вопросов. Съезд демонстрирует высокий пример развития межкультурного диалога, в вопросах укрепления мира. Также он вносит большую лепту в повышение межрелигиозной толерантности», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер напомнил, что Съезд впервые был созван в 2003 году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Особое внимание плодотворной работе форума уделяет и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«С самого начала своей работы эта площадка собрала представителей всех основных конфессий. Наш форум всегда поддерживают самые авторитетные духовные лидеры и политики самого высокого ранга. Очень важно и впредь эффективно использовать возможности и потенциал Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это очень актуально в нынешний период», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что в столице стартовало заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий является рабочим органом Съезда (в ходе I Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего 23-24 сентября 2003 года, участниками форума было принято решение о создании рабочего органа Съезда - Секретариата).