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Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
7 Сентября 2021, 13:15
Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане. Об этом рассказал Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом он рассказал на площадке Службы центральных коммуникаций.

«6 октября текущего года запланировано проведение Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Данное мероприятие планируем провести с учетом сегодняшних реалий в смешанном формате, то есть некоторые участники будут подключены в онлайн-формате», - сообщил Ержан Нукежанов.

По его словам, одной из главных тем обсуждения станет роль Съезда в развитии мира в постковидный период.

Напомним, сегодня проходит онлайн пресс-конференция «Об общей ситуации в сфере религии».


Религия   МИОР   Международная деятельность РК  
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