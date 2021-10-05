Съезд лидеров мировых и традиционных религий: проходит заседание рабочей группы секретариата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице проходит заседание рабочей группы секретариата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание рабочей группы Секретариата Съезда проходит под председательством Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булата Сарсенбаева.

«Заседание рабочей группы - это рабочий орган секретариата. Здесь присутствуют 14 человек. Сегодня мы обсуждаем повестку дня секретариата. В основном обсуждаем, какая работа проводится по подготовке к седьмому съезду мировых и традиционных религий. Будут обсуждаться определенные критерии, документы, время, дата. Будет предложение, а окончательное решение будет приниматься завтра на секретариате под руководством руководителя Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий, председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева», - сказал журналистам Булат Сарсенбаев.

В работе заседания рабочей группы секретариата съезда лидеров и мировых и традиционных религий приняли участие 11 представителей из Саудовской Аравии, Великобритании, Индии, Пакистана, Ирана, ОАЭ, Ватикана, Израиля, Кореи.

«20 стран представлено на секретариате съезда. Принимают участие и духовные лидеры, руководители религиозных объединений, руководители институтов, университетов, связанных с религиоведением. Также присутствует ректор казахстанско-египетского университета Нур-Мубарак в Алматы доктор Мухаммад аш-Шаххат аль-Джинди. Мы ведем обсуждение всех вопросов, принимаем решения и в качестве рекомендаций будет предложено завтра участникам секретариата. Мы также являемся членами секретариата», - отметил Булат Сарсенбаев.

В ходе заседания рабочей группы между участниками состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня, обсуждению тематики VII Съезда и формату его проведения.