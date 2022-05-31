31 Мая 2022 21:50

Съемные квартиры подорожали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Цены на аренду жилья в Алматы с сентября 2021 года выросли более чем на 50 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации риэлторских агентств, спрос на аренду за последний год вырос, что также повлекло за собой рост цен.

«В одном Ауэзовском районе Алматы c сентября 2021 года по июнь 2022 года однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв.м сдаются за 130-170 тыс. тенге. Сравнительно, в сентябре 2020 года по сентябрь 2021 года ежемесячная цена на съемные квартиры варьировалась от 90 тыс. до 140 тыс. тенге. Аналогично, в сентябре 2019 и 2020 года стоимость аренды составляла от 80 тыс. до 130 тыс. тенге. В последние месяцы цены пока держатся на своем уровне. Снижение даже если будет, то небольшое. Ближе к осени, с начала нового учебного года, цены могут снова взлететь», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» риэлтор одного из крупных агентств недвижимости Алматы Ерлан Дуйсенкулов.

Риэлтор также уточнил, что в связи с подорожанием цен снять жилье сейчас стало сложно. Вдобавок собственники стали чаще требовать у клиентов во время заезда в квартиру внести депозит в размере от 50 тыс. тенге и выше.

В Алматы спрос на жилье остается высоким. В основном за услугами риэлтора в мегаполисе обращаются приезжие граждане, которые не знают или же плохо ориентируются в городе.

«В последние месяцы, с наплывом туристов и приезжих граждан из других стран, потребность жилья по стоимости до 250 тыс. тенге увеличилась. К примеру, в день мне звонят около пяти человек, приехавших из других стран. За прошедшую неделю я сдал квартиры гражданам России, Украины и Беларуси. Многие из них заключили договор на аренду квартиры сроком от трех месяцев до полугода», - рассказывает риэлтор.

Ерлан Дуйсенкулов отметил, что цены на арендное жилье зависят от района, где оно расположено. Он также привел промежуточный анализ по съемным квартирам в Алматы. Например, в Ауэзовском районе аренда однокомнатной квартиры площадью 35-40 кв.м стоит от 130 тыс. и выше. Такую же квартиру в Медеуском районе можно снять дороже на 25%, в Бостандыкском и Алмалинском районах - на 15%. В Алатауском районе квартиры с такой же площадью сравнительно дешевле - на 15%, в Жетысуском районе - на 10%, в Турксибском районе - на 20-25% дешевле.

«На стоимость арендного жилья влияют несколько факторов - наплыв студентов, курс доллара, инфляция. Я в сфере аренды и продажи квартир работаю около 15 лет. За это время рынок жилья сильно поменялся. Даже скажу так, что порой соискатели квартир сами создают ажиотаж. А собственники жилья пользуются положением и ставят свою стоимость, не считаясь с ценами, предложенными на рынке. Клиент же, увидев такие цены, принимает во внимание, допуская, что это нормальная стоимость. Хочу также отметить, что некоторые соискатели жилья неправильно используют сервисы по поиску жилья», - добавил представитель риэлторского агентства.

С мая этого года в Казахстане начали субсидировать арендную плату. Таких семей в стране свыше 70 тыс.

Условия участия в программе субсидирования арендного жилья размещены на сайте.