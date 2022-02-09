Съемные квартиры и заброшенные дома проверяют полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за три недели провели более 3,4 тысячи обходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в зоне повышенного внимания — съемные квартиры, заброшенные дома, дачные участки и другие места, привлекательные для криминального элемента. Усиление коснулось противодействия наркопреступности, выявления фактов незаконного хранения оружия, соблюдения миграционного законодательства и других аспектов правопорядка, напрямую влияющих на безопасность граждан и общественное спокойствие.

«Под особый контроль взяты общественные места. 851 человек понес административную ответственность за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения. За 20 дней полицейские задержали 52 пьяных водителя. Закон предусматривает для них административный арест и лишение права управления сроком на семь лет», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

За три недели в области зарегистрировали 177 преступлений, из которых 120 раскрыли «по горячим следам».

