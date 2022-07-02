Съемку правонарушений могут использовать в качестве доказательства – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК пояснили, что фото- или видеосъемка правонарушений может быть использована в качестве доказательств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Орган или должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении рассматривает доказательства по совершенному правонарушению, к которым относятся законно полученные данные. По ним устанавливается наличие или отсутствие деяния. К фактическим данным относятся: показания потерпевшего и свидетелей, вещественные доказательства, иные документы», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

В соответствии с частью 2 статьи 779 КоАП, документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и иной форме. К документам могут относиться материалы, содержащие компьютерную информацию, фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, полученные, истребованные или представленные в предусмотренном КоАП порядке.

«С учетом изложенного, фото- или видеосъемка физическими лицами правонарушений, в том числе правонарушителя, которые получены, истребованы или представлены в порядке, предусмотренном КоАП, могут быть признаны в качестве доказательств», - говорится в ответе.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК прокомментировали, насколько законно осуществлять съемку деятельности полицейских.

«Действующим законодательством Республики Казахстан не запрещается фиксировать действия сотрудников полиции посредством видео», - сообщили в пресс-службе МВД.