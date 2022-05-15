15 Мая 2022 16:00

Съемки проекта «Жаңа Болмыс» прошли в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - На территории Государственного национального природного парка «Бурабай» состоялись съемки проекта «Жаңа Болмыс», который режиссер Жансая Копбаева создает для телеканала «Хабар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал управляющего делами Президента Республики Казахстан Айбека Дадебаева.

«Жаңа Болмыс» - это семь художественных сюжетов о духовных ценностях человека. Роли героев сыграли молодые талантливые казахстанцы: актриса Инабат Абенова, гроссмейстер Жансая Абдималик, певица Рухия Байдукенова, боксер Сакен Бибосынов, композитор Олжас Байбеков, айти-вундеркинд Абзал Мырзаш.

Одним из главных героев проекта стала уникальная природа Бурабая: в сюжетах можно будет увидеть озера Большое Чебачье и Текеколь, пещеру Кенесары и знаменитые танцующие березы.

Безопасность съемочного процесса для окружающей среды обеспечивали сотрудники ГУ «Государственный национальный природный парк «Бурабай» - подведомственной организации Управления Делами Президента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.