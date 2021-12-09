+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Съемки Казахфильма с венгерским режиссером кинокартины «Олиара» завершились в Алматинской области

9 Декабря 2021 21:00
Поделиться:
Съемки Казахфильма с венгерским режиссером кинокартины «Олиара» завершились в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вблизи станции Балгалы Кербулакского района Алматинской области прошли заключительные съемки фильма «Олиара» венгерского режиссера Тамаша Тота. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Новости по теме
Интернет устанавливает справедливость на кинорынке  - казахстанский обладатель гранта от New York Film Academy
Проблематику кыпчакоязычных армянографичных манускриптов обсудили в Ереване Фильм «Мариям» молодого казахстанского режиссера завоевал приз зрительских симпатий в Каннах Празднования, посвященные 30-летию Независимости Казахстана, продолжаются в Турции

Производством исторической картины занимается киностудия «Казахфильм» при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК. Накануне журналисты побывали на съемочной площадке и своим глазами увидели, как снимается историческое кино.

«Сегодня мы снимали сцену приезда главного героя в Казахстан, эти кадры войдут в начало фильма. Специально для этих съемок были привезены старые вагоны и паровоз, которые были доставлены на площадку двумя тепловозами компанией «Казахстан темир жолы». Ежедневно в съемках массовых сцен участвовало свыше 50 человек», - рассказал продюсер фильма Олжабай Мусабеков.

«Изначально мы планировали снимать наш фильм на зимней натуре. Но из-за сжатых сроков нам пришлось пересмотреть сценарий и приступить к съемкам в октябре. Основные съемки прошли вблизи поселка Жаланаш Кегенского района Алматинской области. Благодаря опытной и профессиональной команде съемки фильма прошли в установленные сроки», - сказал режиссер Тамаш Тот.

Также режиссер отметил, что на главную роль был приглашен венгерский актер театра и кино Петер Барнай (Péter Bárnai). Кроме того, в фильме снялись известные казахстанские актеры: Алдабек Шалбаев, Ержан Нурымбет и другие.

«Одна из самых сильных сторон нашего проекта – это актеры. Мы собрали замечательный актерский состав. Я пригласил венгерского актера Петера Барная. Он очень изменился во время съемок, говорит, что стал настоящим бойцом. Для него это была большая школа. Несмотря на то, что он не знает русского и казахского языков, он легко выучил диалоги. Благодаря казахстанским партнерам Петер понимал каждую сцену. Они помогали ему во всем», - добавил режиссер.

Кроме того, съемочная команда фильма «Олиара» выразила благодарность команде каскадеров Nomad Stunts, которые приняли участие в съемках картины.

По сообщению продюсера, всего было отснято 35 Тб материала. Монтажно-тонировочный период пройдет в одной из известных киностудий Будапешта – компании FOCUSFOX. Позже на киностудии «Казахфильм» фильм будет дублирован на русский язык.

Автор сценария: Нурлан Санжар

Режиссер-постановщик: Тамаш Тот

Оператор-постановщик: Алексей Кирюхин

Художник-постановщик: Рустам Одинаев

Художник по гриму: Лидия Ордынская

Продюсер: Олжабай Мусабеков



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Культура   #Венгрия  
Поделиться:
Новости по теме
Интернет устанавливает справедливость на кинорынке  - казахстанский обладатель гранта от New York Film Academy
Проблематику кыпчакоязычных армянографичных манускриптов обсудили в Ереване
Фильм «Мариям» молодого казахстанского режиссера завоевал приз зрительских симпатий в Каннах
Празднования, посвященные 30-летию Независимости Казахстана, продолжаются в Турции
Популярное
1 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
2 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
3 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
4 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
5 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
6 «Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Читайте также
Празднования, посвященные 30-летию Независимости Казахстана, продолжаются в Турции
Грузовик врезался в легковушку в Капшагае: один человек погиб
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
«Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив