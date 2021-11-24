Съемки фильма об Адольфе Янушкевиче «Долгое эхо» проходят в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области близ села Долан воссоздали Кояндинскую ярмарку для съемок полнометражного художественного фильма «Долгое эхо», производством которого занимается киностудия «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Сегодня съемочная группа во главе с режиссером фильма Аскаром-Мухитом Нарымбетовым снимают несколько сцен, в которых приняли участие актеры – Константин Демидов (Адольф Янушкевич), Дулыга Акмолда, Серик Калиев, Максим Безкоровайный, а также узбекский актер Фуркат Файзиев и другие.

«Долгое эхо» – давний замысел Сатыбалды Нарымбетова, скоропостижно ушедшего из жизни 8 июля этого года. Фильм, рассказывающий о судьбе польского писателя и ссыльного революционера Адольфа Янушкевича, был запущен в производство в начале февраля 2019 года. В конце ноября того же года кинопроект был поставлен на консервацию. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, съемки фильма были возобновлены лишь в середине сентября. Сегодня над продолжением съёмок фильма работают сыновья Сатыбалды Нарымбетова – Аскар-Мухит (режиссёр-постановщик) и Ескендир Нарымбетовы (оператор-постановщик).

«Съемки стартовали месяц назад в Петропавловске. Команда собралась очень хорошая, все идет по плану. Во время подготовительного периода отец успел снять пробную сцену, которая войдет в фильм. Основных актеров тоже подбирал он» , - сказал Аскар-Мухит Нарымбетов.

Режиссер также рассказал, что съемки на декорациях «Кояндинская ярмарка» завершатся завтра. После съемочная группа переместится в сторону города Капшагая, где построена землянка Адольфа Янушкевича. Ожидается, что съемки в этой местности продлятся 16 дней. Некоторые сцены будут сняты весной 2022 года.

Съемочная группа фильма:

Авторы сценария: (Сатыбалды Нарымбетов), Нурлан Санжар, Аскар-Мухит Нарымбетов

Режиссер-постановщик: Аскар-Мухит Нарымбетов

Оператор-постановщик: Ескендир Нарымбетов

Художник-постановщик: Алексей Шиндин

Исполнительный продюсер: Серик Ибраев

В ролях: Константин Демидов (Адольф Янушкевич), Дулыга Акмолда, Андрей Белавин, Максим Безкоровайный и другие.