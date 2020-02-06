Съемки фильма о Золотой Орде могут пройти Карагандинской области - Рустем Абдрашев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Творческая группа киностудии «Казахфильм» прибыла в Карагандинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ее состав вошли президент студии Арман Асенов, управляющий директор студии и продюсер фильма «Хранитель» Канат Торебай, режиссер Рустем Абдрашев, исполнитель главной роли в «Хранителе» Мурат Мукажанов, режиссер документального фильма «Каркаралы» Олег Белялов и актер Кайрат Кемалов. В Карагандинской области они пробудут до 8 февраля. В планах – побывать в Абае, Каркаралинском районе и Темиртау. Они будут встречаться со зрителями и присутствовать на показах фильмов «Нуркен Абдиров. Самый младший из моих сыновей», «Кунанбай», «Шыракшы» и «Каркаралы». Все эти ленты в Карагандинской области представят впервые.

«В Карагандинской области мы снимали киноэпопею «Путь Лидера». Работать здесь нам понравилось, многие карагандинские актёры, а также шахтеры, металлурги были задействованы в съемках. Мы снимали на металлургическом комбинате. Именно на том проекте сформировалась традиция приезжать на все хорошие премьеры в Карагандинскую область», - рассказал Рустем Абдрашев.

Он также поделился планами и рассказал о дальнейшей работе. В дорожной карте «Казахфильма» есть съемки фильма о Золотой Орде. Часть их может пройти в Карагандинской области, поскольку именно здесь находится мавзолей Жошы Хана.

Кроме того, Рустем Абдрашев признался, что очень интересуется историей архипелага «ГУЛАГ», и, вполне возможно, возьмется за создание трилогии об этих страшных страницах истории.

Режиссер и оператор Олег Белялов рассказал о том, что его документальный фильм «Каркаралы», снятый в Карагандинской области, удостоился высокой оценки критиков.

«В 2019 году я представил фильм «Каркаралы» на фестивале «Первозданная Россия». Приняли мою работу очень хорошо. Я получил диплом и очень теплые отзывы», - сказал он.

Олег Белялов подчеркнул, что намеренно показывал в фильме природу в ее первозданном виде. Такой подход, по его мнению, заставляет молодых зрителей задуматься о бережном к ней отношении и проникнуться любовью к родному краю.