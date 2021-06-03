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    07:45, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Съемки фильма о голоде проходят в Мангыстауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области проходят съемки фильма по одноименному роману Смагула Елубай «Ақ боз үй» («Белый дом»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Кинокартину снимает АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова, сообщили «Ладе» организаторы съемок.

    Фото представлены организаторами съемок

    Съемки начались 25 мая и продолжатся до 20 июня в селе Уштаган Мангыстауского района.

    Режиссером фильма выступил Бекзат Елубай — сын автора романа «Ақ боз үй». Смагул Елубай также присутствует на съемках.

    Для кинокартины были специально приглашены актеры из Алматы. В одной из главных ролей занят заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемал. Сельские жители с большим желанием принимают участие и помогают съемочной группе.

    «Ақ боз үй» - одно из величайших произведений искусства, охватывающее эпоху голода, репрессий и застоя.


    Теги:
    Культура Общество Мангистауская область
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