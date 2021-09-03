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Съемки фильма  «Ақтастағы Ахико» проходят в Алматинской области

3 Сентября 2021 13:06
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Съемки фильма  «Ақтастағы Ахико» проходят в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Киностудия «Казахфильм» имени Ш.Айманова возобновила съемки исторического фильма «Ақтастағы Ахико», в основу которого положена реальная история и судьба японского юноши, курсанта императорского училища Ахико Тэцуро, попавшего в советский плен после Второй мировой войны. Режиссер картины – Елдар Капаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

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Съемки киноленты «Ақтастағы Ахико» ведутся в Алматинской области вблизи поселка Долан, куда сегодня в рамках пресс-тура были приглашены представители средств массовой информации.

Во время пресс-тура продюсер фильма Алия Увальжанова, известная по картинам «Подарок Сталину» (реж.Рустем Абдрашов) и «Жаужурек мын бала» (реж. Акан Сатаев), представила журналистам интернациональную команду фильма: режиссера Елдара Капарова (Казахстан), оператора-постановщика Самата Шарипова (Казахстан), художника-постановщикаНурболата Жапакова (Казахстан), сорежиссера и сопродюсера Сано Синдзю (Япония), а также главных актеров – Сырыма Кашкабаева (Казахстан) и Эйсаку Огасавара (Япония).

«Идея снять фильм об Ахико Тэцуро зародилась несколько лет назад. Узнав о его нелегкой судьбе, мне было интересно, как сложилась его жизнь дальше. И м ы нашли его. В 2007 году мы ездили к нему в Караганду, поселок Актас, снимали о нем документальный фильм. Он рассказывал о своей судьбе. После чего родился сценарий фильма» , - рассказала продюсер и сорежиссер картины Алия Увальжанова.

Стоит отметить, что фильм «Ақтастағы Ахико» был запущен в производство в начале 2019 года. Как сообщила продюсер Алия Увальжанова, осенью того же года съемочная группа успела снять некоторые сцены на построенных декорациях «Карафуто» вблизи города Капшагая, позже из-за пандемии картина была поставлена на консервацию.

Напомним, художественный фильм «Ақтастағы Ахико» снимается при поддержке Министерства культуры и спорта РК. На экраны картина выйдет в конце 2022 года.

О фильме:

Подлинная история жизни японского курсанта Ахико Тэцуро, попавшего в плен советской армии и сосланный в лагерь для заключенных в Казахстан.

В лагере молодой японец встречает настоящего героя войны, казаха Акажана, который героически прошел «свою» войну, служа в Советской Армии и участвуя в наступлении на Берлин, после чего был отправлен на японскую войну, в которой был ранен и попал в плен... однако по возвращению, Акажан был осужден как «предатель и враг народа».

Производство: АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК

Авторы сценария: Лейла Ахинжанова, Алия Увальжанова при участии Мадины Омаровой

Режиссер-постановщик: Елдар Капаров

Сорежиссеры-постановщики: Алия Увальжанова, Сано Синдзю (Sano Shinju)

Оператор-постановщик: Самат Шарипов

Художник-постановщик: Нурболат Жапаков

Продюсеры: Алия Увальжанова, Сано Синдзю (Sano Shinju)

В ролях: Сырым Кашкабаев, Эйсаку Огасавара (Eisaku Ogasawara)


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#Алматинская область   #Культура  
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