Съемки документального фильма «Неизведанный Казахстан» начались в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семей прибыла съёмочная группа проекта «Неизведанный Казахстан» для съемок одного из эпизодов документального фильма об уникальных местах страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz .

По информации городского инфоцентра, проект охватит весь Казахстан. В общей сложности команда документалистов преодолеет около 100 тысяч километров и объедет в течение нескольких месяцев практически все области.

Представители городского руководства встретили документалистов на республиканской трассе «Семей – Карауыл» и пожелали команде плодотворной работы на родине великого Абая.

«Город Семей имеет очень важное историко-культурное значение. В нашем городе есть немало исторических мест. Наше подрастающее поколение должно знать свою родину, знать свои исторические и духовные ценности. Эта программа расширенно покажет развитие всего региона и всей страны, покажет, чего мы достигли за эти 30 лет Независимости», – отметил глава города Бакытжан Байахметов.

Проект будет реализован на трех языках: казахском, русском и английском. Премьера его состоится в День Независимости РК – 16 декабря.

«В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан, у нас реализуется грандиозный проект «Неизведанный Казахстан». Главная задача проекта – посетить неизведанные места нашей страны и выйти на международный уровень, чтобы на международной арене о нас знали, видели. Когда мы заходим в Интернет и читаем о Казахстане, там, к сожалению, видео о стране особо не найти. Основная наша задача – показать нашу страну и встретиться с интересными людьми, о которых не знают даже сами казахстанцы. Также мы хотим встретиться с предпринимателями, которые на протяжении этих 30 лет занимаются крупным бизнесом, производят что-то и, тем самым, вносят свой вклад в развитие страны.

Проект реализуется в рамках фонда «Дорогу молодым», совместно с нашими партнерами, за счет собственных средств. Наш автомобиль проедет 100 тысяч километров, проект охватит всю страну. Мы начали с города Семея, поскольку для нас это очень важный город. Это родина великого Абая. Мы уже заезжали в Жидебай, ознакомились с историей на месте. Весь продакшн у нас бесплатно, то есть и на каналы мы будем отдавать материал бесплатно», – рассказал один из членов съемочной группы, руководитель медиахолдинга «Indigа Group» Рафаэль Гасанов.

В ВКО документалисты планируют пробыть 8 дней, в течение которых соберут всю необходимую информацию о регионе.