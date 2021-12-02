Съехавшую в кювет женщину-водителя спасали на трассе костанайские полицейские
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Федоровские полицейские помогли женщине, которая попала в дорожно-транспортное происшествие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.
«1 декабря жительница Костаная возвращалась домой. На трассе была сильная гололедица. Водитель не справилась с управлением и съехала в кювет. Об этом она сообщила на пульт «102», - рассказали в полиции. - На место ДТП выехал участковый инспектор Федоровского отдела полиции лейтенант Мерген Сабыржанов. В ДТП водитель и пассажир не пострадали. Совместно с патрульными полицейскими он помог вытащить машину».
На автомашине, как выяснилось позже, были повреждены бампер и колеса. Стражи порядка, сняв колеса, отвезли их на ремонт.
«Большое спасибо полицейским, они помогли мне в трудную минуту. Отремонтировав машину, патрульные сопроводили меня до Костаная», - отметила в своем благодарственном письме А. Ергалиева.
В полиции отмечают, что в этот день на трассе Костанай - Карабалык сотрудники полиции оказали помощь на дороге более 10 водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации.
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