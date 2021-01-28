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    14:48, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Съехавшему в кювет турецкому водителю грузовика помогли в ВКО

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    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана оказали помощь грузовому автомобилю на трассе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Минувшей ночью в 50-ти километрах от города Семей возле села Кызымшек в кювет съехал грузовой автомобиль марки «Мерседес», (многотонник). На помощь оперативно прибыли спасатели СПЧ-2 на специальной технике аварийно-спасательном автомобиле (АСА-20).

    «Водитель - иностранец (турок) эвакуироваться отказался, в связи с тем, что везет груз. Сотрудники СПЧ-2 с помощью лебедки вытянули автомобиль на автодорогу, и водитель продолжил свой путь дальше», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    ДЧС ВКО призывает не игнорировать рекомендации спасателей. В частности, не покидать населенные пункты, если вы не уверены в технической исправности своего автомобиля, но если все-таки собрались в дорогу, оборудуйте транспортное средство аптечкой, тросом, лопатой, теплыми вещами, продуктами питания, горячим чаем.


    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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