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С двумя золотыми медалями вернулись с чемпионата по рукопашному бою актюбинские полицейские

26 Февраля 2022 01:30
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С двумя золотыми медалями вернулись с чемпионата по рукопашному бою актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские завоевали две золотые медали на чемпионате РК по рукопашному бою, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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«Сотрудник полиции Александр Борисов в весовой категории 80 килограммов в разделе «Армейского рукопашного боя» завоевал первое место. Александр провел 4 поединка, и эта победа далась ему нелегко. Полицейский радует страну спортивными победами и наряду с этим, достойно обеспечивает охрану общественного порядка», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Вторую золотую медаль получил Айдын Толепбаев. Сотрудник полиции на чемпионате рукопашного боя состязался в весовой категории 80 килограммов. Спортом Айдын занимается с детства, а работа в полиции была его детской мечтой.

Бронзовой медалисткой стала 25–летняя девушка полицейский из Актобе Лилия Агильманова. Девушка увлекается спортом больше 10 лет.

«Мало быть сильным, мало быть ловким, если ты используешь силу во вред, грош цена такой силе. Защищать слабых, использовать знания только для обороны - главное правило, которое я уяснила за годы тренировок», - отметила Лилия Агильманова.


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#Актюбинская область   #Спорт   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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