С двумя тушами кабана и тушей косули задержали браконьеров в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более двух млн тенге составил ущерб, причиненный браконьерами: подозреваемых в незаконной охоте задержали акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть Аккольского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от директора лесного хозяйства «Кенеское» о том, что на территории охотничьего хозяйства «Кузган» неизвестные осуществляют незаконную охоту.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники охотхозяйства. При прочесывании территории полицейскими были установлены двое подозреваемых: 39-летний житель города Нур-Султана и 38-летний житель села Рамадан Аккольского района. Здесь же были найдены доказательства незаконной охоты: две туши дикого кабана, туша косули и снегоход. Действия злоумышленников нанесли ущерб в размере 2 200 000 тенге. Также установлено, что оружие, которое использовали подозреваемые, не зарегистрировано в органах внутренних дел», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

По факту проводится досудебное расследование по статье «Незаконная охота». Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит штраф в размере до 5 000 МРП, а это более 13 млн тенге либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Полицейские добавили, что это уже 9-ый факт незаконной охоты в этом году.