С дрейфующей по Уралу льдины спасали рыбака в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С дрейфующей по Уралу льдины спасали рыбака в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На льдине по просторам Урала пришлось поплавать одному из атырауских рыбаков, который вышел на практически растаявший лед. В какой-то момент льдина, на которой он находился, оторвалась от берега и начала дрейфовать. По всей видимости, мужчина оказался рыбаком опытным, да к тому же и не из робкого десятка. Пока прибыли вызванные очевидцами спасатели с надувной лодкой, мужчина, дрейфуя на льдине, не паниковал, а просто позировал болельщикам, дожидавшимся на берегу окончания спасательной операции», - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС области.

Напомним, в Атырау в пятницу впервые в истории города в феврале взломали лед на Урале.

«Сегодня по просьбе департамента по чрезвычайным ситуациям области судно «Генерал Ерниязов» прошло от села Дамба до объездного моста. Так рано в Атырау лед на Урале раньше никогда не вскрывали: как правило, это делалось в середине марта. Однако из-за аномально теплой зимы, когда днем температура в отдельные дни поднималась до плюс 10 градусов, лед на Урале стал тонким. Несмотря на предупреждения, люди продолжали переходить реку, ловить рыбу. Только с начала года в регионе утонули шесть человек. Поэтому в целях безопасности жизни граждан решено было расколоть лед», - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС области.