С Днем защиты детей поздравили воспитанников детского дома сотрудники акмолинской УИС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня защиты детей сотрудники акмолинской УИС поздравили воспитанников аккольского детского дома №1 с праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Обновляется коллектив личного состава, а традиции остаются неизменными. Много лет 1 июня коллектив учреждения максимальной безопасности радует воспитанников аккольского детского дома. Как всегда, было решено приобрести побольше игрушек, развивающих игр, мячей и множество других игрушек для детей разного возраста.

«На сегодняшний день в детском доме воспитываются более ста детей. Поступают ребята со всей Акмолинской области. Дети разные и по возрасту, и эмоционально-психологически, но все одинаково хотят внимания, заботы и любви», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Заместитель директора детского дома Анна Досмухамбетова поблагодарила сотрудников за внимание к их воспитанникам и за то, что они находят время порадовать детишек.



