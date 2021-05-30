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    18:00, 29 Май 2021 | GMT +6

    С Днем защиты детей поздравили воспитанников детского дома сотрудники акмолинской УИС

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня защиты детей сотрудники акмолинской УИС поздравили воспитанников аккольского детского дома №1 с праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    Обновляется коллектив личного состава, а традиции остаются неизменными. Много лет 1 июня коллектив учреждения максимальной безопасности радует воспитанников аккольского детского дома. Как всегда, было решено приобрести побольше игрушек, развивающих игр, мячей и множество других игрушек для детей разного возраста.

    «На сегодняшний день в детском доме воспитываются более ста детей. Поступают ребята со всей Акмолинской области. Дети разные и по возрасту, и эмоционально-психологически, но все одинаково хотят внимания, заботы и любви», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    Заместитель директора детского дома Анна Досмухамбетова поблагодарила сотрудников за внимание к их воспитанникам и за то, что они находят время порадовать детишек.



    Теги:
    МВД РК Общество Акмолинская область
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