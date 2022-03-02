С Днем благодарности поздравили сотрудников ДУИС представители акмолинского филиала Красного полумесяца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Уже шесть лет первый день весны казахстанцы встречают со словом «спасибо». По инициативе Первого Президента РК, с 2016 года 1 марта был объявлен Днем благодарности. В этот день акмолинский ДУИС посетили представители акмолинского областного филиала Красного полумесяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолиснкого ДУИС, встреча начальника ДУИС по Акмолинской области Кайрата Айдарбекова с представителями Красного полумесяца началась со слов «спасибо», «благодарю».

«Задача движения – помогать, защищать жизнь и здоровье людей, разъяснять и прививать уважение к человеческой личности, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций», - отметил директор филиала Асхат Уайсов.

Представители областного филиала на протяжении нескольких лет тесно сотрудничают с пенитенциарной системой области. В рамках взаимодействия проведен ряд мероприятий по информационно-разъяснительной работе, в связи с ситуацией по Covid-19. В подведомственных учреждениях, среди сотрудников УИС - обучающие семинары по оказанию первой медицинской помощи. При поддержке представителей движения, организован выезд бригады медработников областного Центра крови для добровольной сдачи крови сотрудниками УИС.

«Хорошую работу проводят представители Красного полумесяца! В этот день хочется поздравить каждого казахстанца с началом весны, пожелать здоровья, мира, добра», - завершил встречу словами благодарности за сотрудничество руководитель ведомства УИС.



