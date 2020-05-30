«С дипломом – в село!»: Во всех сферах нужны молодые сотрудники - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проблемы, которые мешают трудоустройству молодых специалистов в сельской местности, были обсуждены в Таразе на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отметим, что координатором программы «С дипломом – в село!» по Жамбылской области с 2019 года является областное управление экономики и бюджетного планирования. По информации ведомства, участниками этой программы стали 3,6 тысячи жамбылцев. В рамках программы предусматриваются меры социальной поддержки в виде выплаты подъемного пособия и бюджетного кредита на жилье. Несмотря на такую весомую поддержку со стороны государства полностью покрыть дефицит кадров в сельской местности пока не удается.

В ходе совещания Бердибек Сапарбаев поручил районным акиматам тесно сотрудничать с вузами и сделать анализ ситуации с рабочими кадрами в нашей области.

«На местах проведите анализ и выясните, какие специалисты, в каких сферах нужны. Ежегодно нужно отслеживать, сколько студентов выпускают вузы по востребованным специальностям. Этот учебный год уже заканчивается, а у районных акимов таких данных нет. Всё нужно сделать в краткие сроки, времени на раскачку нет, - сказал глава региона. – Я всегда говорю, что во всех сферах нужны молодые сотрудники. Их инновационные идеи в будущем помогут решить немало проблем во всех отраслях. Используя возможности программы «С дипломом - в село!» мы можем их обеспечить всем необходимым».

Глава региона также поручил акимам районов проводить встречи с молодыми специалистами, выслушивать их проблемы и просьбы, и вместе с молодежью сообща работать над их решением.

«Нужно рассматривать не только вопрос трудоустройства. Если мы хотим молодых людей удержать в селе, необходимо организовать им культурный досуг, построить спортивные объекты», - добавил Бердибек Сапарбаев.

Руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа предложил местным исполнительным органам на деньги, выделенные на кредиты, самим построить жилье для сотрудников. Он уверен, что молодежь останется в селе, если служебные квартиры можно будет в последующем выкупить.

Бердибек Сапарбаев заверил, что этот вопрос будет обязательно рассмотрен.

Напомним, государственная программа «С дипломом - в село!», разработанная по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, реализуется с 2010 года. Она нацелена на помощь молодым специалистам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельскую местность.