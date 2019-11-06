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«С дипломом – в село»: студенты медвузов могут оценить меры поддержки при трудоустройстве

6 Ноября 2019 08:38
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«С дипломом – в село»: студенты медвузов могут оценить меры поддержки при трудоустройстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты медвузов – участники программы «С дипломом – в село» – смогут высказать свое мнение о мерах социальной поддержки при трудоустройстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра труда и социальной защиты населения РК Наримана Мукушева.

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Вице-министр труда и социальной защиты населения напомнил, что на Электронной бирже труда любой студент медицинского вуза может найти предложения акиматов в рамках программы «С дипломом - в село».

«Так вот, мы пошли дальше: на днях офис цифровизации Минтруда внёс новые доработки на портале enbek.kz! В частности, совместно с Минздравом реализована возможность данным студентам после обращения и непосредственно уже прибытия, заключения трудового договора давать обратную связь, какие меры были реально оказаны. Потом результаты опросов передаются для анализа в Минздрав», – поделился нововведением в своем Facebook Нариман Мукушев.


Эти совместные шаги позволят улучшить обратную связь и качество услуг, заключил он.

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Минздрав РК, Минтруда РК, Регионы, Общество, Молодежь,
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Багдат Хасенова

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Багдат Хасенова
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