«С дипломом – в село!»: приобрести жильё помогают молодым специалистам в Осакаровском районе

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровском районе Карагандинской области с начала этого года по программе «С дипломом – в село!» 20 специалистов получили единовременное подъёмное пособие и 33 – бюджетный кредит на приобретение жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в районе остро стоит вопрос кадрового дефицита. Помимо специалистов рабочих профессий, не хватает квалифицированных врачей и учителей. Решить эту проблему позволяет реализация государственных программ. Одна из них – «С дипломом – в село!». Программа является хорошим подспорьем для педагогов, медиков, работников культуры и спорта. Обеспечивая работой молодёжь, государство также оказывает социальную поддержку.

Людмила Белоусова сразу после окончания учёбы приехала в Осакаровку. Устроилась медицинской сестрой в реанимационное отделение Центральной районной больницы.

«В этом году благодаря программе «С дипломом – в село!» я получила подъёмные и кредит на приобретение жилья. Нашла подходящий дом, купила. Не так давно моя семья справила новоселье. Побольше бы таких программ для молодых специалистов, ведь это ощутимая поддержка от государства. Сама я, честно говоря, не смогла бы заработать на собственный дом», – говорит Людмила.

Учитель информатики опорной школы №1 посёлка Осакаровка Муратбек Айганат получил образование в Нур-Султане. Парень также воспользовался программой «С дипломом – в село!». После получения пособия решил подать заявку и на льготный кредит. Теперь Муратбек Айганат – счастливый владелец дома.

«Я рад, что есть такая программа поддержки молодых специалистов. У меня хорошая работа, отличный коллектив, а теперь и свой дом. Туда я переехал вместе с родителями», – говорит Муратбек Айғанат.

С 2009 по 2021 год в Осакаровском районе по программе «С дипломом – в село!» было обеспечено работой 590 человек. Помимо подъёмного пособия, 341 молодой специалист получил бюджетный кредит на приобретение жилья.