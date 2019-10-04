+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 17 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«С дипломом - в село!»: Поручение Президента РК позволит обеспечить жильем 5 тысяч специалистов

4 Октября 2019 17:28
Поделиться:
«С дипломом - в село!»: Поручение Президента РК позволит обеспечить жильем 5 тысяч специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 2 сентября поручил со следующего года выделить 20 млрд тенге на финансирование госпрограммы «С дипломом - в село!». Это позволит обеспечить жильем порядка 5 тысяч специалистов. В целом, как реализуется на сегодня госпрограмма, рассказал вице-министр национальной экономики РК Ермек Алпысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Как реализуется Послание Президента народу Казахстана
Даурен Абаев: Послание – документ, рассчитанный на перспективу Для современного государства логично развиваться в тесной связи между властью, партией и обществом - эксперт К обсуждению Послания нужно привлекать организации инвалидов – Мурат Абдымомынов

Как рассказал Ермек Алпысов, реализация проекта «С дипломом в село» оказывает положительный эффект на решение вопросов закрепления специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса в сельских населенных пунктах.

За период реализации проекта «С дипломом в село», а это с 2009 по 2018 годы, свыше 60 тысяч специалистов получили подъемные пособия на сумму 7,4 млрд тенге. Вместе с тем, свыше 27,5 тысяч специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения жилья на сумму 70,6 млрд тенге.

«В рамках проекта «С дипломом в село» предусматриваются меры социальной поддержки в виде выплаты подъемного пособия в размере 100 МРП, или 252 500 тенге, а также бюджетного кредита на жилье в сумме не превышающей 1500-МРП, или 3 787 500 тенге. В этом году в рамках проекта «С дипломом в село» выделено 14,8 млрд тенге на бюджетное кредитование жилья порядка 3,9 тысяч специалистов», - сказал Ермек Алпысов.

Так, по его данным, по состоянию на 1 сентября текущего года предоставлены бюджетные кредиты на жилье 3,4 тысячам специалистов на общую сумму 12,3 млрд тенге.

Ермек Алпысов отметил, что поручение Президента довести финансирование программы до 20 млрд тенге позволит обеспечить жильем значительное количество специалистов.

«Выделяемые средства из республиканского бюджета покрывают всего 70-75% потребности регионов в специалистах. В 2019 году недофинансирование составило 6,3 млрд тенге. Дополнительная потребность имеется во всех регионах, при этом наибольшая потребность отмечается в Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Доведение этой суммы до 20 млрд тенге в 2020 году позволит обеспечить жильем порядка 5 тысяч специалистов», - подчеркнул вице-министр.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив