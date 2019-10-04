«С дипломом - в село!»: Поручение Президента РК позволит обеспечить жильем 5 тысяч специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 2 сентября поручил со следующего года выделить 20 млрд тенге на финансирование госпрограммы «С дипломом - в село!». Это позволит обеспечить жильем порядка 5 тысяч специалистов. В целом, как реализуется на сегодня госпрограмма, рассказал вице-министр национальной экономики РК Ермек Алпысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Ермек Алпысов, реализация проекта «С дипломом в село» оказывает положительный эффект на решение вопросов закрепления специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса в сельских населенных пунктах.

За период реализации проекта «С дипломом в село», а это с 2009 по 2018 годы, свыше 60 тысяч специалистов получили подъемные пособия на сумму 7,4 млрд тенге. Вместе с тем, свыше 27,5 тысяч специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения жилья на сумму 70,6 млрд тенге.

«В рамках проекта «С дипломом в село» предусматриваются меры социальной поддержки в виде выплаты подъемного пособия в размере 100 МРП, или 252 500 тенге, а также бюджетного кредита на жилье в сумме не превышающей 1500-МРП, или 3 787 500 тенге. В этом году в рамках проекта «С дипломом в село» выделено 14,8 млрд тенге на бюджетное кредитование жилья порядка 3,9 тысяч специалистов», - сказал Ермек Алпысов.

Так, по его данным, по состоянию на 1 сентября текущего года предоставлены бюджетные кредиты на жилье 3,4 тысячам специалистов на общую сумму 12,3 млрд тенге.

Ермек Алпысов отметил, что поручение Президента довести финансирование программы до 20 млрд тенге позволит обеспечить жильем значительное количество специалистов.

«Выделяемые средства из республиканского бюджета покрывают всего 70-75% потребности регионов в специалистах. В 2019 году недофинансирование составило 6,3 млрд тенге. Дополнительная потребность имеется во всех регионах, при этом наибольшая потребность отмечается в Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Доведение этой суммы до 20 млрд тенге в 2020 году позволит обеспечить жильем порядка 5 тысяч специалистов», - подчеркнул вице-министр.